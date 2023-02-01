Врач объяснил, почему постоянно клонит в сон

Человек может выделять для сна необходимое количество времени, но все равно чувствовать себя уставшим и сонным с утра. Невролог Антон Тихоновский объяснил, почему сон не приносит бодрости.

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По словам Антона Тихоновского, одна из причин постоянной сонливости – это апноэ или нарушения дыхания во время сна. Врач отмечает, что человек из-за прерывания дыхания может на несколько секунд просыпаться и этого не запомнить, но утром совсем не чувствовать бодрости.

«Эффектом от подобных микропробуждений, помимо вреда для всего организма, может быть неудовлетворение сном и даже засыпание во время встреч, работы, за рулем. Кроме того, само заболевание увеличивает риск развития инфаркта, инсульта, деменции, сахарного диабета», – объяснил Тихоновский.

Также сонливость может быть вызвана расстройством эмоций, например, депрессией. Еще одна причина – синдром Клейне-Левина, когда человек чувствует апатию, а его сознание путается, оно чаще встречается в районе 20 лет. Эта проблема возникает эпизодически, а в промежутках человек чувствует себя вполне хорошо, передает «Газета.ру».

Это состояние может встречаться и у здоровых людей, которые постоянно испытывают стресс.