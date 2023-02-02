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1 час назад

В Кузбассе спасли пациентку, потерявшую 100 кг за три года

Российская Газетаиещё 2

Кузбасские хирурги вылечили пациентку с тяжелой белковой недостаточностью. После бариатрической операции она начала стремительно терять вес.

В Кузбассе спасли пациентку, потерявшую 100 кг за три года
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

52-летняя жительница Кузбасса была госпитализирована в областную клиническую больницу имени Беляева в тяжелом состоянии. В 2019 году она решилась на операцию, чтобы избавиться от лишнего веса. Женщина весила 182 килограмма и за три года сбросила 100 из них. Однако столь стремительное похудение серьезно подорвало ее здоровье.

Пациентка рассказала врачам, что не может ничего есть кроме воды и супа, сильно отекает и практически не может подняться с кровати. Любое движение давалось ей с трудом.

- Причиной плохого самочувствия и опасного состояния оказалась белковая недостаточность, - рассказали "РГ" в Кузбасской областной клинической больнице имени Беляева. - При дефиците белка страдают практически все органы организма. Чем сильнее белковая недостаточность, тем больше опасность - появляется слабость, проблемы с выработкой гормонов, ухудшается работа иммунной системы.

Как выяснилось, методика, которую применили во время хирургического вмешательства на желудке, ей не подошла.

- Как рассказал Орлан Ооржак, заведующий хирургическим отделением №1, это реакция организма пациентки на перенесенную в 2019 году операцию на желудке, тонком кишечнике и двенадцатиперстной кишке, - сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов. - Питательные вещества и микроэлементы не усваивались организмом.

Хирурги провели реконструктивную операцию на желудочно-кишечном тракте. Врачи буквально "пересобрали" механизм пищеварения и спасли жизнь пациентке. Уже через несколько суток ее состояние значительно улучшилось.

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