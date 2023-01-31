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2 часа назад

Озвучены последствия множественных сотрясений мозга

Lenta.ruиещё 1

Международная команда исследователей из Великобритании, Норвегии, США и Австралии озвучила последствия множественных сотрясений мозга. Оказалось, что даже одна такая травма может способствовать долгосрочному снижению памяти, а более трех — приводит к проблемам со скоростью обработки информации. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neurotrauma.

Озвучены последствия множественных сотрясений мозга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Всего специалисты изучили примерно 15 тысяч участников в возрасте от 50 до 90 лет. Их опросили о тяжести и частоте сотрясений, которые они испытывали на протяжении всей своей жизни, а также попросили пройти компьютерные тесты на функции мозга.

Авторы обнаружили, что люди, которые пережили три эпизода даже легкого сотрясения мозга, имели сниженную концентрацию внимания и сложности с выполнением энергозатратных задач. Те, у кого было четыре или более повреждений мозга легкой степени, показали ухудшение скорости обработки и рабочей памяти. Каждое дополнительное сотрясение мозга имело прямую корреляцию с прогрессирующим ухудшением когнитивных функций.

Ученые подчеркивают, что травмы головы являются основным фактором риска развития деменции. Проведенное исследование показывает, что, чем больше раз в жизни человек сталкивался с сотрясением мозга, тем хуже будут его функции с возрастом. Эксперты также рекомендуют людям, перенесшим три или более легких сотрясений мозга, проконсультироваться со специалистами о возможности продолжения рода деятельности, связанной с рисками.

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