Иммунолог предупредил об угрозе вспышки кори и дифтерии в РФ

Корь и дифтерия могут распространиться в России в ближайшие месяцы из-за массового перемещения людей и нарушения профилактической медицинской работы на новых территориях. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача – терапевта-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Он пояснил, что перемещения людей приводят к нарушению плановой вакцинации, из-за чего происходят вспышки различных заболеваний.

"Потому что та же корь очень контагиозная. И в связи с последними событиями актуальной стала вакцинация от дифтерии. Например, в начале 90-х, когда были события на Северном Кавказе, там была тяжелейшая вспышка дифтерии", – отметил Жемчугов.

По его словам, единственный способ предотвратить эпидемию – вакцинироваться. Тем, кто не помнит, делал ли он прививку, эксперт рекомендовал сдать анализ на антитела. При их отсутствии или маленьком проценте Жемчугов посоветовал вакцинироваться повторно.