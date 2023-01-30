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20 минут назад

Иммунолог предупредил об угрозе вспышки кори и дифтерии в РФ

Москва24иещё 1

Корь и дифтерия могут распространиться в России в ближайшие месяцы из-за массового перемещения людей и нарушения профилактической медицинской работы на новых территориях. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача – терапевта-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

Иммунолог предупредил об угрозе вспышки кори и дифтерии в РФ
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Он пояснил, что перемещения людей приводят к нарушению плановой вакцинации, из-за чего происходят вспышки различных заболеваний.

"Потому что та же корь очень контагиозная. И в связи с последними событиями актуальной стала вакцинация от дифтерии. Например, в начале 90-х, когда были события на Северном Кавказе, там была тяжелейшая вспышка дифтерии", – отметил Жемчугов.

По его словам, единственный способ предотвратить эпидемию – вакцинироваться. Тем, кто не помнит, делал ли он прививку, эксперт рекомендовал сдать анализ на антитела. При их отсутствии или маленьком проценте Жемчугов посоветовал вакцинироваться повторно.

Вместе с тем специалист пояснил, что одновременно заболеть несколькими инфекционными болезнями невозможно. Однако, уточнил врач, может произойти последовательное заражение: когда вылечившись от одного заболевания, человек заражается другим. В этом случае, указал иммунолог, вторая болезнь будет протекать гораздо тяжелее, так как иммунитет человека не успел восстановиться после первой инфекции.

Новости,Владислав Жемчугов,
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