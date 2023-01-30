Врач назвала неочевидные признаки проблем с печенью

Многие привыкли считать, что главным врагом печени является чрезмерное употребление алкогольных напитков, а у тех, кто ведёт здоровый образ жизни – заболевания печени исключены. Это не так – в зоне риска могут оказаться и люди, которые «не дружат» со спиртным.

Болезни печени – коварны. На ранних стадиях они могут протекать бессимптомно или практически бессимптомно. Такой распространённый для многих болезней признак как боль – при патологиях печени может отсутствовать: печень лишена нервных окончаний и поэтому не болит. Часто о болезни человек узнаёт на стадии, когда симптомы становятся слишком выраженными: например, желтеет кожа или в брюшной полости накапливается жидкость.

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, назвала несколько неочевидных признаков, по которым можно заподозрить заболевание печени на более ранних этапах.

Поводом для обращения к врачу должны стать нарушения в работе пищеварительной системы. Особенно, если раньше их не наблюдалось – не стоит затягивать с визитом.

Внезапная потеря аппетита – ещё один важный сигнал. Если люди, у которых ранее проблем не наблюдалось, стали отказываться от привычной еды и даже терять в весе – это может говорить о сбоях в работе печени.

Ещё один тревожный признак – нарушения памяти и концентрации внимания. Если печень работает неполноценно – она не может вовремя выводить из организма токсины. Они накапливаются, мешая работать и головному мозгу, в том числе.

К признакам повреждения печени также можно отнести отёки, повышенную кровоточивость, желтизну кожи и склер, ощущение тяжести в правом подреберье.