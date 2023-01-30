Врач-травматолог Саид Репп назвал отличия артрита и артроза

Травматолог Саид Репп в эфире программы «Здравствуйте» на телеканале «Россия 24» рассказал о разнице между артритом и артрозом.
Артроз сначала поражает суставы, а после весь организм и кости. Он не носит воспалительный характер.
Артрит, наоборот, является воспалительным поражением суставов, которое сопровождается резкой болью, раздуванием сустава и повышенной температурой. Это яркое и сильное заболевание, доставляющее массу неудобств.
Врач обратил внимание также на ревматизм, поражающий не только суставы, но и сердце, сосуды и нервную систему. Лечением данного недуга занимается ревматолог.
Репп подчеркнул, что деформирующими остеоартрозами страдают пожилые и молодые люди. Эксперт добавил, что этой болезни чаще всего подвержены спортсмены, травмировавшие суставы, и люди, которые страдают системными заболеваниями. Одним из основных провоцирующих факторов являются перегрузки суставов.
Травматолог рекомендовал при обнаружении симптомов данных болезней обратиться за медпомощью.