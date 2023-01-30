Бессистемный режим дня может привести к недугам психики

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк сообщил РИА Новости, что длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств.
«Важнейшим аспектом является соблюдение режима работы и отдыха. Это прямо влияет на состояние психики, на уровень стресса и тревожности.
Длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств», — сказал Костюк.
Он отметил, что важно ложиться спать до полуночи, не есть тяжелую и жирную пишу.
Кроме того, специалист рекомендовал не работать и не читать новости непосредственно перед сном.
Костюк подчеркнул, что важно также соблюдать «гигиену мысли»: подавленные психические проблемы имеют склонность к превращению в психосоматические.
«Попытайтесь принять, что существуют вещи, которые от вас не зависят. И, наверное, одним из важных путей к ментальной гигиене может стать овладение способностью принимать себя такими, какие мы есть», — добавил психиатр.