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33 минуты назад

Бессистемный режим дня может привести к недугам психики

Газета.Ruиещё 1

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк сообщил РИА Новости, что длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств.

Бессистемный режим дня может привести к недугам психики
Фото: Газета.руГазета.ру

«Важнейшим аспектом является соблюдение режима работы и отдыха. Это прямо влияет на состояние психики, на уровень стресса и тревожности.

Длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств», — сказал Костюк.

Он отметил, что важно ложиться спать до полуночи, не есть тяжелую и жирную пишу.

Кроме того, специалист рекомендовал не работать и не читать новости непосредственно перед сном.

Костюк подчеркнул, что важно также соблюдать «гигиену мысли»: подавленные психические проблемы имеют склонность к превращению в психосоматические.

«Попытайтесь принять, что существуют вещи, которые от вас не зависят. И, наверное, одним из важных путей к ментальной гигиене может стать овладение способностью принимать себя такими, какие мы есть», — добавил психиатр.

Новости,Георгий Костюк,
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