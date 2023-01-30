Невролог рассказала об опасных последствиях гриппа

Врач-невролог АО «Медицина», член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская прокомментировала исследование американских ученых, которые утверждали, что заражение рядом инфекций, в частности гриппом, повышает вероятность развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Как заявила Чудинская, выявленная связь может быть обусловлена тем, что люди с ослабленной иммунной системой изначально более подвержены развитию деменции и других нейродегенеративных заболеваний, отметила невролог. Помимо этого, они тяжелее переносят вирусные инфекции.