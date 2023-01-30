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1 час назад

Невролог рассказала об опасных последствиях гриппа

Lenta.ruиещё 1

Врач-невролог АО «Медицина», член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская прокомментировала исследование американских ученых, которые утверждали, что заражение рядом инфекций, в частности гриппом, повышает вероятность развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Об этом пишет «Газета.Ru».

Невролог рассказала об опасных последствиях гриппа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как заявила Чудинская, выявленная связь может быть обусловлена тем, что люди с ослабленной иммунной системой изначально более подвержены развитию деменции и других нейродегенеративных заболеваний, отметила невролог. Помимо этого, они тяжелее переносят вирусные инфекции.

Невролог рассказала, что в данном случае осложнения от инфекций не становятся причиной развития болезней мозга. Однако чтобы снизить риски опасных последствий при инфекциях, Чудинская порекомендовала побольше отдыхать в период болезни и не пытаться переносить ее на ногах.

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