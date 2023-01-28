Названы способы избежания травм в условиях гололеда

«Люди старше 50 более склонны к переломам костей. Падение в гололед на улице — это небольшая травма, при ней не должно ничего ломаться. Однако это может происходить, если кости хрупкие. Хрупкость костей свойственна, в частности, людям старшего возраста», — объяснила Лесняк.