Выяснилось, от каких продуктов лучше отказаться при проблемах с сердцем

Чаще всего заболевания сердца развиваются из-за неправильного питания, курения и стресса. При этом в основе практически любой сердечно-сосудистой патологии лежит эндотелиальная дисфункция – повреждение внутренней оболочки сосудов.

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Если у вас диагностировали тахикардию, аритмию или другие сердечно-сосудистые заболевания, постарайтесь сократить потребление продуктов и напитков, которые могут вызвать учащенное сердцебиение.