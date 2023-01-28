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1 час назад

В Роскачестве рассказали, от каких продуктов лучше отказаться при проблемах с сердцем

СОВА

Чаще всего заболевания сердца развиваются из-за неправильного питания, курения и стресса. При этом в основе практически любой сердечно-сосудистой патологии лежит эндотелиальная дисфункция – повреждение внутренней оболочки сосудов.

Выяснилось, от каких продуктов лучше отказаться при проблемах с сердцем
Фото: СОВАСОВА

Если у вас диагностировали тахикардию, аритмию или другие сердечно-сосудистые заболевания, постарайтесь сократить потребление продуктов и напитков, которые могут вызвать учащенное сердцебиение.

К таким продуктам относятся алкоголь, кофеин, острая пища, очень холодные напитки, отмечают в ведомстве.

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