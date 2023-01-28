Врач раскрыл срок иммунитета после гриппа

«Даже несмотря на то, что у некоторых людей иммунитет к тому, чем он переболел, сохраняется до полутора лет, это не означает, что они могут заболеть гриппом в следующий сезон. Реальный эффективный иммунитет действует меньше года», — заключил иммунолог.