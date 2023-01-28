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57 минут назад

Врач раскрыл срок иммунитета после гриппа

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Срок иммунитета после гриппа раскрыл URA.RU генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, после выздоровления человек приобретает иммунитет на срок от полугода до полутора лет, но только против того штамма, с которым контактировал.

Врач раскрыл срок иммунитета после гриппа
Фото: МослентаМослента

«Перекрестный иммунитет после гриппа есть, но не настолько мощный. Например, если человек в этом сезоне переболел H1N1, то он вполне может заразиться гораздо раньше H3N2», — пояснил врач.

Крючков напомнил, что грипп в разные сезоны имеет разные штаммы.

«Даже несмотря на то, что у некоторых людей иммунитет к тому, чем он переболел, сохраняется до полутора лет, это не означает, что они могут заболеть гриппом в следующий сезон. Реальный эффективный иммунитет действует меньше года», — заключил иммунолог.

Новости,Николай Крючков,
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