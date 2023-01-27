Гастроэнтеролог: один прием пищи в день развивает проблемы с ЖКТ

Гастроэнтеролог Татьяна Терехова: один приём пищи в день развивает проблемы с ЖКТ. Обладатели лишнего веса часто желают скинуть его побыстрее, поэтому классический способ из правильного питания и спорта им не нравится. Тут и приходит время изнуряющих диет и голодовок, но гастроэнтеролог заявила, что есть всего один раз в день нельзя. Это поможет лишь набрать вес.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Почему специалисты так напирают на сбалансированное питание несколько раз в день? Да всё потому, что белок — главный строительный материал для всего организма, а он может усваиваться за один приём пищи только в ограниченном количестве — 60 граммов.

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Этого белка мало для суточной потребности, как и всего остального, например углеводов — источника энергии. Вот и выходит, что вместо того, чтобы получать правильные и полезные вещества и элементы, которые будут поддерживать работу метаболизма и расщеплять жирок на боках, организм уходит в режим экономии и начинает приумножать богатства, всё откладывая про запас.

К тому же из-за дефицита белка начинает сдуваться мышечная масса, а состояние костей — ухудшаться. Из-за такого неровного графика питания могут развиться болезни ЖКТ и расстройство пищевого поведения, потому что человечек сперва весь день не ест, а потом сметает всё, до чего рука дотянется.

Зачастую такой режим с единственным приёмом пищи получается случайно — утром есть не хочется, а потом на работе некогда. Вот и получается, что весь калораж обрушивается на человека вечером. В таком случае стоит менять привычки — приучиться завтракать, а в течение дня устраивать перекусы.