Гастроэнтеролог: один прием пищи в день развивает проблемы с ЖКТ

Гастроэнтеролог Татьяна Терехова: один приём пищи в день развивает проблемы с ЖКТ. Обладатели лишнего веса часто желают скинуть его побыстрее, поэтому классический способ из правильного питания и спорта им не нравится. Тут и приходит время изнуряющих диет и голодовок, но гастроэнтеролог заявила, что есть всего один раз в день нельзя. Это поможет лишь набрать вес.
Почему специалисты так напирают на сбалансированное питание несколько раз в день? Да всё потому, что белок — главный строительный материал для всего организма, а он может усваиваться за один приём пищи только в ограниченном количестве — 60 граммов.
Этого белка мало для суточной потребности, как и всего остального, например углеводов — источника энергии. Вот и выходит, что вместо того, чтобы получать правильные и полезные вещества и элементы, которые будут поддерживать работу метаболизма и расщеплять жирок на боках, организм уходит в режим экономии и начинает приумножать богатства, всё откладывая про запас.
К тому же из-за дефицита белка начинает сдуваться мышечная масса, а состояние костей — ухудшаться. Из-за такого неровного графика питания могут развиться болезни ЖКТ и расстройство пищевого поведения, потому что человечек сперва весь день не ест, а потом сметает всё, до чего рука дотянется.
Зачастую такой режим с единственным приёмом пищи получается случайно — утром есть не хочется, а потом на работе некогда. Вот и получается, что весь калораж обрушивается на человека вечером. В таком случае стоит менять привычки — приучиться завтракать, а в течение дня устраивать перекусы.
А если при попытках похудеть глаз косит в сторону различных пищевых добавок, о которых рассказывают невероятные истории, то не стоит. От лишнего веса людям советуют пить гарцинию камбоджийскую, вот только советы эти исходят от производителей и блогеров с реферальными ссылками. Это вещество не уменьшает аппетит и не убирает жир, а только приводит к РПП и проблемам с ЖКТ. Да к тому же бьёт по печени. Какие ещё добавки лучше сразу вычеркнуть из планов, можно прочитать тут.