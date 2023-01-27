Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
20 минут назад

Врач перечислила рискующих заразиться бычьим цепнем россиян

Lenta.ru

Заразиться бычьим цепнем — паразитическими ленточными червями семейства Тенииды, которые поражают крупный рогатый скот и вызывают тениаринхоз у человека, — рискуют россияне, которые любят есть шашлыки, вяленое мясо и строганину. Людей в группе риска в беседе с News.ru перечислила врач-терапевт Ольга Чиркова.

Врач перечислила рискующих заразиться бычьим цепнем россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, это заболевание поражает человека в том случае, если он употребляет в пищу сырое или недостаточно термически обработанное мясо, содержащее инвазивные личинки (финны). Кроме того, отметила Чиркова, заразиться бычьим цепнем можно при нарушении гигиенических норм во время приготовления блюда.

«По статистике, чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш», — предупредила терапевт.

Ранее диетолог-эндокринолог Елена Щетинина заявила, что частое употребление красного мяса может оказаться смертельно опасным для здоровья. Для того чтобы не допустить образования опухоли в кишечнике, мясо необходимо употреблять с овощами, добавила эксперт.

Новости,Ольга Чиркова,Елена Щетинина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители