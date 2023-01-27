Нос женщины начал медленно гнить после процедуры у стоматолога

В бразильском городе Апаресида-ди-Гояния женщина подала в суд на врача, который изуродовал ее нос. Об этом сообщает издание Daily Star.

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В июне 2020 года Элиэльма Карвальо Брага, которой сейчас 37 лет, обратилась к хирургу-стоматологу Игорю Леонардо Соаресу Насименто. Женщина хотела, чтобы он сделал ей операцию по уменьшению ноздрей.

После процедуры ее нос начал покрываться волдырями и медленно гнить. Вскоре у женщины начался некроз — необратимая гибель тканей тела. Врач уверял, что это не связано с его действиями и происходит из-за других проблем с ее здоровьем.

С тех пор бразильянка перенесла 13 корректирующих операций, но до сих пор не может избавиться от последствий работы хирурга. На ее лице остался большой шрам, а чтобы дышать, приходится использовать расширители для ноздрей. Женщине предстоит перенести и дальнейшие операции.

В настоящее время Брага судится со стоматологом. Она требует выплаты в размере 42 тысячи бразильских реалов (571,9 тысячи рублей) в качестве компенсации за ущерб. Насименто предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью и проведении незаконной операции.

Согласно законодательству Бразилии, процедуру по уменьшению крыльев носа может проводить только квалифицированный врач. В августе 2020 года было обнародовано постановление, которое прямо запрещает стоматологам выполнять этот вид косметических услуг.

«Я всегда относился к своим пациентам с большой любовью, заботой, преданностью и внес значительный вклад в повышение самооценки каждого. Во время лечения пациентки Элиэльмы Карвальо процедура была проведена успешно, и она покинула клинику очень довольная достигнутым результатом», — заявил в свою очередь врач.

Он подчеркнул, что проблемой стали послеоперационные осложнения. По причинам, связанным с состоянием здоровья пациентки, они переросли в локальный некроз.