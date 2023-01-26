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3 часа назад

Из-за укуса насекомого мужчина узнал о своем смертельном диагнозе

Ferra.ruиещё 1

Мужчине был срочно доставлен в больницу с ушной инфекцией после укуса насекомого. Там сказали, что ему осталось жить всего несколько месяцев. И дело не в укусе, оказалось, что у него неизлечимая опухоль мозга.

Из-за укуса насекомого мужчина узнал о своем смертельном диагнозе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

49-летний Дэйв Уитфорд впервые понял, что что-то не так, когда у него закружилась голова и началась рвота, когда он сидел в своем саду. На следующий день он был срочно доставлен в больницу, где врачи сказали ему, что он страдает от инфекции внутреннего уха, которая была вызвана укусом насекомого.

Поскольку Дейв по-прежнему чувствовал себя плохо и с трудом удерживал равновесие, врачи провели сканирование его головы, которое выявило небольшой нарост на мозге. За этим образованием наблюдали в течение двух лет, а когда оно начало расти, врачи решили его удалить. Затем они обнаружили, что это образование было неизлечимой опухолью мозга.

Ему сообщили, что жить ему осталось от года до 18 месяцев. "Когда я узнал это, я просто расплакался. Я был опустошен", – комментирует Уитфорд поход в больницу.

Мужчина сказал, что хотел бы успеть отправиться в турне по США и даже устроил раннюю вечеринку по случаю своего будущего юбилея на случай, если он не доживет до этого дня.

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