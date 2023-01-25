Стоматолог советует удалять зубы мудрости сразу после их появления

Специалист рассказала, зачем удаляют зубы мудрости, и как это сказывается на работе жевательных мышц.

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Зубы мудрости нужно удалять. Такое заявление сделала стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Наталья Юрченко. По словам специалиста, это положительно скажется на работе жевательных мышц и позволит смыкаться верхней и нижней челюсти, обеспечит здоровье височно-нижнечелюстного сустава.

При этом она отметила, что удалить этот зуб можно с помощью внутривенной седации, но сколько времени займет операция предсказать сложно из-за расположения зубов и индивидульных характеристик пациента, пишут «Известия».