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4 часа назад

Стоматолог Юрченко рекомендовала удалять зубы мудрости сразу после их появления

runews24.ru

Специалист рассказала, зачем удаляют зубы мудрости, и как это сказывается на работе жевательных мышц.

Стоматолог советует удалять зубы мудрости сразу после их появления
Фото: runews24.rurunews24.ru

Зубы мудрости нужно удалять. Такое заявление сделала стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Наталья Юрченко. По словам специалиста, это положительно скажется на работе жевательных мышц и позволит смыкаться верхней и нижней челюсти, обеспечит здоровье височно-нижнечелюстного сустава.

При этом она отметила, что удалить этот зуб можно с помощью внутривенной седации, но сколько времени займет операция предсказать сложно из-за расположения зубов и индивидульных характеристик пациента, пишут «Известия».

Более того, стоматолог рассказала, что в последнее время детям после восьми лет зуб мудрости удаляют еще до того, как он появится.

Новости,Наталья Юрченко,
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