Названы признаки на теле, которые указывают на дефицит В9

Нехватка витамина B9 может спровоцировать проблемы с циркуляцией кислорода в организме. Медики объяснили, как распознать дефицит полезных микроэлементов.

Одним из признаков недуга специалисты назвали бледный цвет лица. Однако его тяжело заметить у людей со светлым цветом кожи. Из-за нехватки витамина B9 также могут появиться язвы в полости рта, слабость в мышцах, спутанность сознания, депрессия и даже развиться нарушение зрения, пишет Daily Express.