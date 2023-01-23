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1 час назад

Названы признаки на теле, которые указывают на дефицит витамина В9

Слово и Дело

Нехватка витамина B9 может спровоцировать проблемы с циркуляцией кислорода в организме. Медики объяснили, как распознать дефицит полезных микроэлементов.

Названы признаки на теле, которые указывают на дефицит В9
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Одним из признаков недуга специалисты назвали бледный цвет лица. Однако его тяжело заметить у людей со светлым цветом кожи. Из-за нехватки витамина B9 также могут появиться язвы в полости рта, слабость в мышцах, спутанность сознания, депрессия и даже развиться нарушение зрения, пишет Daily Express.

Восполнить дефицит полезных микроэлементов поможет добавление в рацион полезных продуктов. В их число входят брокколи, брюссельская капуста, горох, коричневый рис, нут и спаржа, пояснили специалисты.

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