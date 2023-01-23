Мясников назвал поводы для обращения к врачу при ОРВИ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» в эфире канала «Россия 1» назвал веские поводы для обращения к врачу при ОРВИ. Он призвал россиян при болезни обращаться к медикам только в том случае, если у человека началось обезвоживание и одышка, не сбивается температура и падает сатурация. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Специалист посоветовал не ехать в поликлинику при первых признаках ОРВИ.

«Заболел — оставайся дома. Заболевший человек есть разносчик заразы. Когда он идет в поликлинику, он едет не на лимузине, как правило, он едет в общественном транспорте и заражает других людей», — объяснил Мясников.