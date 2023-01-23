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1 час назад

Мясников назвал поводы для обращения к врачу при ОРВИ

Lenta.ruиещё 1

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» в эфире канала «Россия 1» назвал веские поводы для обращения к врачу при ОРВИ. Он призвал россиян при болезни обращаться к медикам только в том случае, если у человека началось обезвоживание и одышка, не сбивается температура и падает сатурация. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников назвал поводы для обращения к врачу при ОРВИ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист посоветовал не ехать в поликлинику при первых признаках ОРВИ.

«Заболел — оставайся дома. Заболевший человек есть разносчик заразы. Когда он идет в поликлинику, он едет не на лимузине, как правило, он едет в общественном транспорте и заражает других людей», — объяснил Мясников.

«Вы должны понимать, когда обращаться к врачу: когда вы обезвожены, когда у вас упорная температура долго, когда одышка, когда снижается сатурация, что есть у многих после ковида», — отметил доктор. По его словам, обращение к специалистам при появлении этих симптомов поможет вовремя выявить, например, пневмонию.

Новости,Александр Мясников,
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