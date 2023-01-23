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1 час назад

Супруги установили дорогие виниры и описали их: «Это кошмар»

Lenta.ru

Супруги Джейд и Келли Ташингем из Великобритании установили дорогие виниры в Турции и описали результат манипуляции фразой «это кошмар». Соответствующей историей они поделились с изданием The Sun.

Супруги установили дорогие виниры и описали их: «Это кошмар»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина и женщина рассказали, что решили преобразиться и заплатили по 4240 фунтов стерлингов (360 тысяч рублей) каждый, чтобы установить керамические накладки на зубы. Затем Ташингемы показали новую внешность после стоматологической процедуры. На размещенных кадрах видно, что зубы британцев приобрели неестественный белый цвет. «Это какой-то кошмар», — высказались пациенты.

По словам героев публикации, теперь они испытывают сильную боль и вынуждены есть пищу только в виде пюре. Помимо этого, их зубы стали чересчур чувствительными к горячим и холодным напиткам.

«Мы даже не можем выпить чашку чая. Куда бы мы ни пошли, у нас всегда с собой обезболивающие», — посетовали они.

В заключение супруги добавили, что пожалели об установке виниров.

«Мы всегда говорим "нет", когда люди советуются с нами, стоит ли делать эту процедуру. Мы никогда никому не порекомендуем подобные керамические накладки», — уточнили Ташингемы.

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