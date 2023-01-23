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50 минут назад

Главные критерии: эксперты раскрыли секреты долголетия

Вечерняя Москва

Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам опубликовал данные о стремительном росте продолжительности жизни людей по всему миру. По прогнозам экспертов, к 2050 году число жителей Земли старше 80 лет увеличится почти втрое. «Вечерняя Москва» разбиралась в секретах долголетия.

Эксперты раскрыли секреты долголетия
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В Москве живут более трех миллионов пенсионеров. Более 750 из них — старше 100 лет. Самой пожилой москвичке — 107, ее имя не разглашают. Генетик Александр Карасев уверен: на продолжительность жизни влияет наследственность.

— Имеет значение предрасположенность человека к каким-либо болезням, которыми страдали его предки, — отмечает Карасев. — Но хорошая генетика — это только 15 процентов успеха.

А 85 процентов — это образ жизни, который выбирает человек. Эксперт рекомендует: если хотите прожить до глубокой старости, нужно придерживаться четкого графика. Вставать и ложиться спать в одно и то же время, принимать пищу — также. Не помешает и дневной отдых. Рацион должен быть разнообразным.

Но есть и не очевидные факторы, которые влияют на долголетие.

— Важно, какие у человека увлечения, — говорит «ВМ» доктор медицинских наук Андрей Звонков. — Занятия, которые приносят, эмоциональное удовлетворение, вызывают чувство достижения цели, точно продлевают жизнь. Важно, что для хорошего самочувствия нужна и активность. Еще полезно так называемое общение с живой природой, животными. Притом неважно, заводите вы питомца дома или помогаете в качестве волонтера в приютах. Времяпрепровождение с собаками и кошками помогает жить дольше. Также рекомендую выращивать дома цветы. А еще лучше — ухаживать за ними и общаться, как с живыми, можно даже давать им имена.

Дмитрий Юдин, заместитель главного врача клиники:

— Главный критерий долголетия, на мой взгляд, поддержание метаболизма на высоком уровне. Это здоровый сон, регулярная физическая активность, здоровое питание. Важно не переедать, временами нужен легкий дефицит калорий. Необходима интеллектуальная деятельность: мозг стоит держать в тонусе.

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