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2 часа назад

Сомнолог рассказал, как избавиться от бессонницы

Реальное время

При проблемах со сном необходимо обратить внимание на подготовку — исключить вечернюю физическую активность, отказаться от тонизирующих напитков и сладкого. Об этом рассказал врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Сомнолог рассказал, как избавиться от бессонницы
Фото: Реальное времяРеальное время

Кроме того, следует обратить внимание на температуру в помещении. Она должны быть около 18 градусов — в жаркой комнате плохо спится, передает Daily Moscow.

— Из медикаментозных средств можно самостоятельно использовать мелатонин — он продается в аптеках без рецепта, можно использовать успокаивающие травы, а также препараты на основе успокаивающих трав, например, настойки и таблетки, — рекомендует сомнолог.

Напомним, врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал, как наладить режим сна после праздников. Он объяснил, что люди после праздников часто испытывают синдром смены часовых поясов — джетлаг.

Новости,Максим Новиков,
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