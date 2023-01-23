Сомнолог рассказал, как избавиться от бессонницы

При проблемах со сном необходимо обратить внимание на подготовку — исключить вечернюю физическую активность, отказаться от тонизирующих напитков и сладкого. Об этом рассказал врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

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Кроме того, следует обратить внимание на температуру в помещении. Она должны быть около 18 градусов — в жаркой комнате плохо спится, передает Daily Moscow.

— Из медикаментозных средств можно самостоятельно использовать мелатонин — он продается в аптеках без рецепта, можно использовать успокаивающие травы, а также препараты на основе успокаивающих трав, например, настойки и таблетки, — рекомендует сомнолог.