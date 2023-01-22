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1 час назад

Офтальмолог объяснил, почему при плохом зрении носить очки обязательно

Секрет Фирмы

Из-за гаджетов и постоянной работы за ноутбуками у многих россиян начинает проседать зрение, но не все следуют советам врачей и носят очки или линзы. Причём истоки проблемы не понятны: то ли им лень, то ли не хотят портить образ, то ли считают, что из-за очков зрение станет ещё хуже. Поэтому офтальмолог Игорь Попов объяснил, почему очки носить не просто можно, а прямо-таки нужно.

Офтальмолог объяснил, почему при плохом зрении нельзя не носить очки
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Когда у человека зрение в порядке, его мало что беспокоит — качество жизни в рамках нормы, голова не болит, а мышцы и сосуды в глазах работают как нужно. Но если начинаются проблемы, то здесь важно вмешаться. Потому что плохое, даже всего лишь на чуточку испортившееся зрение уже напрягает глаза.

Человек пытается присмотреться, а в глазах в это время происходит настоящая подготовка отчёта в последний день перед дедлайном. Мышцы перенапрягаются, сосуды сужаются, кровь хуже поступает к глазам и зрение начинает садиться ещё сильнее. Из-за этого болит голова, появляется усталость и раздражение, повышается давление и замедляется метаболизм.

Мало того что без очков и линз можно сильно ухудшить зрение, так ещё и беды подстерегают на каждом шагу. Достаточно не разглядеть краем глаза подозрительного движения на дороге или приоткрытый люк, как всё может привести к трагедии. Человечек с размытым зрением сразу становится уязвимым для опасности.

В группу риска по плохому зрению попадают офисные работники и школьники, которые не отлипают от книг и экранов. Детям носить очки вообще обязательно, если глаза сами не справляются. Иначе зрительная система может сформироваться неправильно и пойдут различные отклонения.

Но как понять, что пора сходить к врачу проверить зрение? Признаков полно — например, головная боль после рабочего дня за компьютером, куриная слепота, то есть плохое зрение в сумерках, двоение и многие другие. Посмотреть их можно здесь.

Новости,Игорь Попов,
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