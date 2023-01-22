Фармаколог заявил об опасности приема корвалола с другими лекарствами

В состав корвалола входит вещество, которое влияет на метаболизм всех медикаментов, поэтому сочетать это лекарство с другими рискованно. Об этом фармаколог Сергей Андреев рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, валокордин и корвалол, кроме этанола, содержат бензодиазепин, которому свойственно менять эффективность множества лекарств при одновременном приеме. Гораздо безопаснее, говорит Андреев, пить статин, которого "все боятся" из-за влияния на печень.
"Статин вредит печени у одного из тысячи пациентов, зато миллионам спасает жизнь. Корвалол может повредить и печень, и желудок, и центральную нервную систему за счёт того, что он нарушил метаболизм других лекарственных препаратов".
Ранее "Рамблер" рассказывал о симптоме сердечных заболеваний, который все игнорируют.