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2 часа назад

Фармаколог Андреев предупредил, что сочетать корвалол с другими препаратами опасно

Мира Маркина

В состав корвалола входит вещество, которое влияет на метаболизм всех медикаментов, поэтому сочетать это лекарство с другими рискованно. Об этом фармаколог Сергей Андреев рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Фармаколог заявил об опасности приема корвалола с другими лекарствами
Фото: PxherePxhere

По его словам, валокордин и корвалол, кроме этанола, содержат бензодиазепин, которому свойственно менять эффективность множества лекарств при одновременном приеме. Гораздо безопаснее, говорит Андреев, пить статин, которого "все боятся" из-за влияния на печень.

"Статин вредит печени у одного из тысячи пациентов, зато миллионам спасает жизнь. Корвалол может повредить и печень, и желудок, и центральную нервную систему за счёт того, что он нарушил метаболизм других лекарственных препаратов".

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Новости,Сергей Андреев,
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