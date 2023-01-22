Инфекционист призвала не увлекаться сдачей меданализов

Врач-инфекционист Маргарита Проворова рассказала об опасности чрезмерной увлечённости сдачей меданализов. По словам специалиста, зачастую пациенты обнаруживают в них незначительные изменения, которые не имеют клинического значения, однако вызывают у них сильное беспокойство.

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Обследоваться Проворова призывает по правилам: записаться к врачу, рассказать о своих жалобах, образе жизни, хронических заболеваниях, чем болели близкие родственники.