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2 часа назад

Врач Проворова не советует увлекаться сдачей меданализов

runews24.ru

Врач-инфекционист Маргарита Проворова рассказала об опасности чрезмерной увлечённости сдачей меданализов. По словам специалиста, зачастую пациенты обнаруживают в них незначительные изменения, которые не имеют клинического значения, однако вызывают у них сильное беспокойство.

Инфекционист призвала не увлекаться сдачей меданализов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Обследоваться Проворова призывает по правилам: записаться к врачу, рассказать о своих жалобах, образе жизни, хронических заболеваниях, чем болели близкие родственники.

Такой подход, по мнению Проворовой, даст лучший эффект, чем самостоятельное назначение анализов с их последующей расшифровкой в сети интернет.

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