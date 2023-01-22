Отвращение к мясу может быть симптомом смертельной болезни

Отвращение к мясной пище может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, предупредила врач-терапевт Химкинской областной больницы Ольга Чиркова.

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При некоторых недугах организм не справляется с переработкой мяса. Например, из-за этого продукта человек может испытывать тошноту, отрыжку или тяжесть в ЖКТ. Подобные симптомы свидетельствуют в том числе о развитии рака.

«Если человек, который раньше с удовольствием ел мясо, не побывав на бойне, начинает испытывать к этому продукту резкий негатив, необходимо срочно обратиться к врачу», — подчеркнула Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru.