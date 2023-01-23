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1 час назад

Врачи проглядели рак у женщины с симптомами простуды

Lenta.ruиещё 2

52-летняя жительница Великобритании Карен Спенсер умерла через шесть недель после появления у нее симптомов, схожих с симптомами простуды. О врачебной ошибке рассказало издание Cheshire Live.

Врачи проглядели рак у женщины с симптомами простуды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дочь умершей Рэйчел Уилсон рассказала, что трагические события развивались стремительно.

«Мы даже еще не осознали, что у мамы рак, а она уже находилась в больнице с последней стадией болезни», — говорит она.

Девушка рассказала, что мать несколько раз обращалась к врачам с жалобами на кашель и боли в спине, однако врачи проглядели у нее рак. Рентген грудной клетки не выявил серьезных проблем, поэтому женщине прописали ингалятор и назальный спрей для лечения простуды.

Вскоре британке стало хуже, у нее пропал аппетит. Из-за сильной боли в груди она попала в больницу. Лишь после полного обследования врачи вынесли вердикт: рак легких четвертой стадии, который уже распространился на печень, позвоночник и таз.

Девушка призналась, что ради матери поспешила назначить дату свадьбы, так как не знала, сколько времени той осталось жить. «Маму мучили сильные боли, и для облегчения она принимала морфий в больших дозах», — продолжила рассказ Уилсон.

Свадьба Рэйчел должна была состояться 23 декабря, но этим планам не суждено было сбыться. После возвращения домой состояние умирающей ухудшилось, она вновь оказалась в больнице, где постоянно была в кислородной маске. Спенсер перевели в хоспис, где она скончалась 20 декабря.

Онкологи предупреждают, что рак необходимо диагностировать на ранних стадиях, тогда у человека есть шанс выздороветь. К симптомам болезни относятся длительный и натужный кашель — часто с кровью, инфекции грудной клетки, боль при дыхании или кашле, постоянная одышка, непроходящая усталость или недостаток энергии, потеря аппетита и необъяснимая потеря веса.

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