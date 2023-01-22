Врач перечислила болезни, при которых нельзя есть свёклу

Свёкла, как и всё, что растёт в огороде, крайне полезна. В ней есть природный антиоксидант бетаин, который отвечает за окраску корнеплода, обладает противовоспалительным эффектом и хорошо влияет на иммунитет. Нужен он и для поддержания здоровья печени. Также свёклу можно использовать для профилактики запоров. Но, оказывается, не всем стоит есть борщи и винегреты. О том, кому не надо налегать на свёклу, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог и терапевт «СМ-Клиники» Александра Яковлева.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По её словам, свёкла противопоказана при мочекаменной и желчнокаменной болезни. Всё дело в оксалатах, которые содержатся в овоще. Это соли щавелевой кислоты, они стимулируют образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях.

Также ограничить в рационе свёклу рекомендуют при сахарном диабете. Дело в том, что корнеплод содержит много сахара, недаром из сахарной свёклы его и производят. Это надо учитывать и тем, кто сидит на диете.

При хроническом пониженном артериальном давлении (гипотонии) на свёклу тоже не следует налегать. Если съесть большую порцию, давление может резко снизиться.

С осторожностью врач советует употреблять свёклу при болезнях желудочно-кишечного тракта. Продукт имеет слабительный эффект, поэтому противопоказан людям с синдромом раздражённого кишечника и склонностью к диарее.