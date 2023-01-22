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3 часа назад

Врач перечислила болезни, при которых нельзя есть свёклу

Секрет Фирмыиещё 1

Свёкла, как и всё, что растёт в огороде, крайне полезна. В ней есть природный антиоксидант бетаин, который отвечает за окраску корнеплода, обладает противовоспалительным эффектом и хорошо влияет на иммунитет. Нужен он и для поддержания здоровья печени. Также свёклу можно использовать для профилактики запоров. Но, оказывается, не всем стоит есть борщи и винегреты. О том, кому не надо налегать на свёклу, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог и терапевт «СМ-Клиники» Александра Яковлева.

Врач перечислила болезни, при которых нельзя есть свёклу
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По её словам, свёкла противопоказана при мочекаменной и желчнокаменной болезни. Всё дело в оксалатах, которые содержатся в овоще. Это соли щавелевой кислоты, они стимулируют образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях.

Также ограничить в рационе свёклу рекомендуют при сахарном диабете. Дело в том, что корнеплод содержит много сахара, недаром из сахарной свёклы его и производят. Это надо учитывать и тем, кто сидит на диете.

При хроническом пониженном артериальном давлении (гипотонии) на свёклу тоже не следует налегать. Если съесть большую порцию, давление может резко снизиться.

С осторожностью врач советует употреблять свёклу при болезнях желудочно-кишечного тракта. Продукт имеет слабительный эффект, поэтому противопоказан людям с синдромом раздражённого кишечника и склонностью к диарее.

Ранее диетолог перечислил доступные всем продукты от холестерина. Помимо некоторых видов рыбы это… иван-чай. Он полезен не только для сосудов, но и при повышенном сахаре.

Новости,Александра Яковлева,
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