Врачи рассказали, почему сводит ноги и как это предотвратить

У вас бывали крампи? Наверняка ведь бывали — просто, возможно, вы не знаете значения этого термина. На языке медиков так называют внезапное болезненное напряжение, непроизвольное сокращение мышц, которое длится от секунд до нескольких минут. Если это только эпизод, то кроме кратковременного дискомфорта от сведённой ноги проблем особых быть не должно. Если же всё начинает повторяться с незавидной регулярностью, тут уже неплохо бы разобраться в том, что происходит.

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Идиопатические, возникающие по неизвестным причинам крампи, могут быть наследственными. В эту же группу относятся и ночные проблемы подобного рода, которыми часто страдают пожилые люди. Вообще это самый распространённый тип крампи.

Ещё они могут оказаться физиологическими, то есть возникающими, например, при обезвоживании, переохлаждении, или, наоборот, при перегреве.

Наконец, крампи бывают и вторичными, то есть сигнализирующими о печёночной, почечной недостаточности, неврологических проблемах или нарушениях метаболизма.

Если при обследовании не были установлены конкретные нарушения в организме, специалисты Клиники доказательной медицины DocMed рекомендуют начать пока с немедикаментозных средства, а именно:

Делать растяжки мышц голени и задней поверхности бедра (30 сек по 5 подходов — 2–3 раза в день).

Пить побольше жидкости.

Использовать холодные или тёплые компрессы.