Назван симптом рака, который есть у каждого третьего

Такое патологические состояние, как анемия, характерно для разных заболеваний, в том числе и для злокачественных опухолей. Анемия выявляется у каждого третьего онкологического пациента, предупредил онколог, хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале.

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Вместе с уменьшением уровня гемоглобина и эритроцитов, уменьшается и кислородная емкость крови - в этом заключается особое коварство анемии. Не случайно это состояние у людей с онкологией неблагоприятно сказывается на эффективности лечения и ухудшает дальнейший прогноз.

"Анемия может проявляться бледностью кожных покровов, слабостью, потерей аппетита, головокружением", - отметил Карасев, уточнив, что анемия диагностируется по количеству ретикулоцитов, уровням железа сыворотки крови, белка трансферрина и ферритина, витамина В12 и фолиевой кислоты.

Ранее онколог назвал самые агрессивные виды рака. По его словам, рак желудка, поджелудочной железы, легкого, яичников, а также меланому специалисты сейчас считают наиболее опасными. Если, например, у пациентки нашли рак молочной железы, даже в той стадии, когда уже пошли метастазы, то шансов выжить у нее много. А вот при раке желудка на такой же стадии ситуация для пациента куда менее благоприятная.