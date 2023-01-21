Назван симптом рака, который есть у каждого третьего

Такое патологические состояние, как анемия, характерно для разных заболеваний, в том числе и для злокачественных опухолей. Анемия выявляется у каждого третьего онкологического пациента, предупредил онколог, хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале.
Вместе с уменьшением уровня гемоглобина и эритроцитов, уменьшается и кислородная емкость крови - в этом заключается особое коварство анемии. Не случайно это состояние у людей с онкологией неблагоприятно сказывается на эффективности лечения и ухудшает дальнейший прогноз.
"Анемия может проявляться бледностью кожных покровов, слабостью, потерей аппетита, головокружением", - отметил Карасев, уточнив, что анемия диагностируется по количеству ретикулоцитов, уровням железа сыворотки крови, белка трансферрина и ферритина, витамина В12 и фолиевой кислоты.
Ранее онколог назвал самые агрессивные виды рака. По его словам, рак желудка, поджелудочной железы, легкого, яичников, а также меланому специалисты сейчас считают наиболее опасными. Если, например, у пациентки нашли рак молочной железы, даже в той стадии, когда уже пошли метастазы, то шансов выжить у нее много. А вот при раке желудка на такой же стадии ситуация для пациента куда менее благоприятная.
Иван Карасев посоветовал для профилактики онкологии есть больше пищи, богатой клетчаткой. Если нет запрета и ограничения по состоянию здоровья, рекомендуется регулярно есть грейпфруты. Кроме того, стимулирующие работу иммунных клеток вещества, которые уничтожают раковые клетки, содержат лимоны и апельсины.