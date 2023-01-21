Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
58 минут назад

Назван симптом рака, который есть у каждого третьего

Российская Газета

Такое патологические состояние, как анемия, характерно для разных заболеваний, в том числе и для злокачественных опухолей. Анемия выявляется у каждого третьего онкологического пациента, предупредил онколог, хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале.

Назван симптом рака, который есть у каждого третьего
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Вместе с уменьшением уровня гемоглобина и эритроцитов, уменьшается и кислородная емкость крови - в этом заключается особое коварство анемии. Не случайно это состояние у людей с онкологией неблагоприятно сказывается на эффективности лечения и ухудшает дальнейший прогноз.

"Анемия может проявляться бледностью кожных покровов, слабостью, потерей аппетита, головокружением", - отметил Карасев, уточнив, что анемия диагностируется по количеству ретикулоцитов, уровням железа сыворотки крови, белка трансферрина и ферритина, витамина В12 и фолиевой кислоты.

Ранее онколог назвал самые агрессивные виды рака. По его словам, рак желудка, поджелудочной железы, легкого, яичников, а также меланому специалисты сейчас считают наиболее опасными. Если, например, у пациентки нашли рак молочной железы, даже в той стадии, когда уже пошли метастазы, то шансов выжить у нее много. А вот при раке желудка на такой же стадии ситуация для пациента куда менее благоприятная.

Иван Карасев посоветовал для профилактики онкологии есть больше пищи, богатой клетчаткой. Если нет запрета и ограничения по состоянию здоровья, рекомендуется регулярно есть грейпфруты. Кроме того, стимулирующие работу иммунных клеток вещества, которые уничтожают раковые клетки, содержат лимоны и апельсины.

Новости,Иван Карасев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители