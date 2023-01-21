Девочка получила £39 млн компенсации за ошибку врачей

В Великобритании девочка получила компенсацию в размере £39 млн за врачебную ошибку, в результате которой ей ампутировали все четыре конечности. Об этом пишет издание Mirror.

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Согласно информации издания, ребенка доставили в больницу в графстве Суррей с признаками менингита и сепсиса. Врачи дали ей парацетамол и отправили домой. Но уже через несколько часов ребенка вновь госпитализировали с отделение неотложной помощи с диагнозом "менингококковый сепсис".

У девочки развилась полиорганная недостаточность. В результате ей ампутировали обе ноги выше колена и обе руки выше локтя. Семья ребенка подала на больницу в суд, утверждая, что своевременно начатая антибиотикотерапия помогла бы избежать ампутации.