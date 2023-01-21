Названы факторы риска хронических заболеваний у молодежи

"К сожалению, большое количество молодых людей пренебрегают правилами здорового образа жизни, что в несколько раз повышает риск развития хронических заболеваний. Неправильное питание, отсутствие здорового и полноценного сна, большое количество стрессов – все это может стать проводником молодежи к развитию хронических заболеваний. Речь идет о гастродуодените, гипертонической болезни, диабете и многом другом", - пояснил специалист.