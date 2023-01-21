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50 минут назад

Названы факторы риска хронических заболеваний у молодежи

Газета.Ru

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что неправильное питание, отсутствие нормального сна и частые стрессы повышают риск развития хронических заболеваний у молодежи.

Названы факторы риска хронических заболеваний у молодежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Тяжельникова, хронические заболевания опасны тем, что на начальном этапе могут никак не проявлять себя.

"К сожалению, большое количество молодых людей пренебрегают правилами здорового образа жизни, что в несколько раз повышает риск развития хронических заболеваний. Неправильное питание, отсутствие здорового и полноценного сна, большое количество стрессов – все это может стать проводником молодежи к развитию хронических заболеваний. Речь идет о гастродуодените, гипертонической болезни, диабете и многом другом", - пояснил специалист.

Он добавил, что еще одним фактором обострения хронического заболевания может быть смена времен года, когда резко изменяются температура и атмосферное давление. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручала разработать план по привлечению молодежи к ЗОЖ.

Новости,Андрей Тяжельников,Татьяна Голикова,
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