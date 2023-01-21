Названы факторы риска хронических заболеваний у молодежи

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что неправильное питание, отсутствие нормального сна и частые стрессы повышают риск развития хронических заболеваний у молодежи.
По словам Тяжельникова, хронические заболевания опасны тем, что на начальном этапе могут никак не проявлять себя.
"К сожалению, большое количество молодых людей пренебрегают правилами здорового образа жизни, что в несколько раз повышает риск развития хронических заболеваний. Неправильное питание, отсутствие здорового и полноценного сна, большое количество стрессов – все это может стать проводником молодежи к развитию хронических заболеваний. Речь идет о гастродуодените, гипертонической болезни, диабете и многом другом", - пояснил специалист.
Он добавил, что еще одним фактором обострения хронического заболевания может быть смена времен года, когда резко изменяются температура и атмосферное давление. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручала разработать план по привлечению молодежи к ЗОЖ.