Врач объяснила, что делать при травмировании родинки

При травмировании родинки необходимо сначала обработать ее любым антисептиком на водной основе и наклеить пластырь, рассказала врач-дерматовенеролог Дарья Смирнова . Об этом сообщает "Газета.ру". Такие меры нужны для того, чтобы избежать дальнейшей травматизации или отрыва родинки.

"Врач на приеме оценит природу родинки как визуально, так и дерматоскопически, и примет решение, стоит ли брать биопсию родинки, чтобы убедиться в ее доброкачественности", – рассказала Смирнова.

Для того, чтобы предупредить риск запущенного онкологического процесса, необходимо ежегодно проходить осмотр у дерматолога, продолжила врач. Она отметила, что так можно выявить на ранней стадии опасную форму рака кожи – меланому. Смирнова также предупредила, что нельзя самостоятельно срывать или травмировать кожные новообразования, поскольку в этом случае возникает риск инфекции. Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что необходимо следить за изменениями родинок, чтобы вовремя диагностировать рак кожи и начать лечение. Она отметила, что родинки должны быть ровной формы с равномерным цветом.