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37 минут назад

Врач рассказала о порядке действий при травмировании родинки

Москва24

При травмировании родинки необходимо сначала обработать ее любым антисептиком на водной основе и наклеить пластырь, рассказала врач-дерматовенеролог Дарья Смирнова. Об этом сообщает "Газета.ру". Такие меры нужны для того, чтобы избежать дальнейшей травматизации или отрыва родинки.

Врач объяснила, что делать при травмировании родинки
Фото: m24.rum24.ru

После этого, подчеркнула специалист, нужно внепланово посетить дерматолога.

"Врач на приеме оценит природу родинки как визуально, так и дерматоскопически, и примет решение, стоит ли брать биопсию родинки, чтобы убедиться в ее доброкачественности", – рассказала Смирнова.

Для того, чтобы предупредить риск запущенного онкологического процесса, необходимо ежегодно проходить осмотр у дерматолога, продолжила врач. Она отметила, что так можно выявить на ранней стадии опасную форму рака кожи – меланому. Смирнова также предупредила, что нельзя самостоятельно срывать или травмировать кожные новообразования, поскольку в этом случае возникает риск инфекции. Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что необходимо следить за изменениями родинок, чтобы вовремя диагностировать рак кожи и начать лечение. Она отметила, что родинки должны быть ровной формы с равномерным цветом.

Новости,Дарья Смирнова,
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