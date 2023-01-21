Вирус гриппа B обнаружен в 64 субъектах России

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила ТАСС о том, что вирус гриппа B обнаружили в 64 российских регионах.

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"В структуре циркулирующих вирусов гриппа на долю гриппа B приходится около 20%", - сказала она.

По данным Роспотребнадзора, за вторую неделю года в России зафиксировали почти 893 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, что на 53% больше, чем неделей ранее.