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4 часа назад

Врач рассказал, кому вредно для здоровья летать на самолётах

Ferra.ru

Врач-кардиолог Сергей Жуков рассказал, люди с какими болезнями входят в группу риска при авиаперелёте. Таким людям необходимо отказаться от полёта.

Врач рассказал, кому вредно для здоровья летать на самолётах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач подчеркнул, что от полёта необходимо отказаться людям с недавно перенесёнными сосудистыми болезнями — инфарктом и инсультом. Также летать нельзя людям с тромбофлебитом и тромбозом.

Жуков пояснил, что таким людям полёты противопоказаны в силу того, что пребывание в одном положении более 6 часов, в том числе когда человек сидит нога на ногу, может привести к образованию тромба.

Нельзя летать и людям с обострением заболеваний дыхательной системы, психическими расстройствами, лучше не летать беременным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости,Сергей Жуков,
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