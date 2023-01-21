Врачи извлекли из бронхов младенца крупный фрагмент ели

Врачи МОНИКИ извлекли из бронхов младенца крупный фрагмент ели, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Фото: Мослента Мослента

«В бронхе мальчика мы увидели фрагмент ветки ели длиной около четырех сантиметров. Работа предстояла кропотливая. Нужно было извлечь как стебель ветки, так и многочисленные хрупкие иголки», — цитирует ведомство руководителя эндоскопического отделения МОНИКИ Елену Вакурову. С помощью эндоскопических инструментов врачи полностью удалили инородное тело, после чего освободили бронхи младенца.

В Минздраве рассказали, что в консультативно-диагностический центр МОНИКИ имени Владимирского обратилась женщина с пятимесячным ребенком, который играл с новогодней елкой и случайно проглотил ее ветку, из-за чего у него появился сильный кашель и развилось обильное слюноотделение.

Мать попыталась извлечь инородное тело самостоятельно, но не смогла, поэтому обратилась к специалистам. Проведенная медиками диагностика показала наличие инородного тела в правом бронхе. Мальчика экстренно госпитализировали.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо, его выписали домой, уточнили в Минздраве Подмосковья.