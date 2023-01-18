Мужчина долгое время страдал от зуда и головной боли из-за воды из-под крана

Житель Великобритании, из-за водопроводной воды долгое время страдавший от экземы, мигреней и плохого самочувствия, нашел необычный способ избавиться от неудобств. Об этом сообщает The Sun.

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34-летний IТ-консультант Джон Джуниор периодически страдал от недомогания, причина которого была ему непонятна. Чтобы определить, что именно вызывает у него зуд и головные боли, он пробовал исключать из рациона различные продукты и отказывался от множества бытовых привычек, пока не пришел к выводу, что виной всему была вода из-под крана.

Мужчина утверждает, что как только он перестал пользоваться водопроводом, его состояние значительно улучшилось. Чтобы больше не соприкасаться с раздражителем, ему пришлось искать альтернативу. В течение последних пяти месяцев британец принимает ванну и стирает вещи в питьевой воде, продающейся в бутылках. На ее покупку он каждый месяц тратит 360 фунтов стерлингов (около 31 тысячи рублей).

По подсчетам Джуниора, для ежедневного мытья ему требуется примерно 30 литров воды. Чтобы позволить себе такие расходы, ему пришлось отказаться от покупки кофе и других необязательных трат. «Я не против заплатить лишние деньги, чтобы чувствовать себя лучше», — пояснил он.