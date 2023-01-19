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2 часа назад

Диетолог Русакова посоветовала пожилым людям есть творог для профилактики остеопороза

RT на русскомиещё 2

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, почему творог обязательно должен быть в рационе пожилых людей.

Диетолог посоветовала пожилым есть творог для профилактики остеопороза
Фото: RT на русскомRT на русском

«Творог — это молочный продукт с легкоусвояемой формой кальция. Он должен быть обязательно включён в рацион пожилого человека для профилактики остеопороза, а также для укрепления эмали зубов, потому что, как правило, с возрастом идёт истощение и потеря кальция», — отметила специалист в интервью «Москве 24».

Кроме того, этот продукт богат белком, который помогает поддерживать мышечную массу и иммунную систему людей в возрасте, сказала Русакова.

Ранее заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал URA.RU, что протекающий в лёгкой форме грипп можно принять за усталость.

Новости,Дарья Русакова,
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