Диетолог посоветовала пожилым есть творог для профилактики остеопороза

«Творог — это молочный продукт с легкоусвояемой формой кальция. Он должен быть обязательно включён в рацион пожилого человека для профилактики остеопороза, а также для укрепления эмали зубов, потому что, как правило, с возрастом идёт истощение и потеря кальция», — отметила специалист в интервью «Москве 24».