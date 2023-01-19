Диетолог посоветовала пожилым есть творог для профилактики остеопороза

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, почему творог обязательно должен быть в рационе пожилых людей.
«Творог — это молочный продукт с легкоусвояемой формой кальция. Он должен быть обязательно включён в рацион пожилого человека для профилактики остеопороза, а также для укрепления эмали зубов, потому что, как правило, с возрастом идёт истощение и потеря кальция», — отметила специалист в интервью «Москве 24».
Кроме того, этот продукт богат белком, который помогает поддерживать мышечную массу и иммунную систему людей в возрасте, сказала Русакова.
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