Бытует мнение, что есть полезные и вредные виды сахаров. Но в беседе с «Газетой.Ru» эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина Виктория Садовская развеяла этот миф.

Производители пищевого сахара используют сахарную свеклу и сахарный тростник, рассказала эксперт. В обоих продуктах высокое количество сахарозы, уточнила она.

«Разные виды сахара — рафинированный, тростниковый, в виде сиропов (кленового, из топинамбура и т.п.) — в итоге все равно превращаются в обычную глюкозу», — объяснила Садовская, добавив, что сахар в любом случае остается сахаром со всеми присущими ему свойствами.

Доктор рекомендует отказаться от употребления сахара, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную железу. Также, по ее словам, исключение его из рациона позволит избежать набора жировой массы. А в долгосрочной перспективе снижается риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, патологии суставов, некоторых видов рака и других проблем, резюмировала специалист.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала безопасное количество сахара в день.