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49 минут назад

Эндокринолог Садовская раскрыла правду о полезном сахаре

Катерина Саломе

Бытует мнение, что есть полезные и вредные виды сахаров. Но в беседе с «Газетой.Ru» эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина Виктория Садовская развеяла этот миф.

Производители пищевого сахара используют сахарную свеклу и сахарный тростник, рассказала эксперт. В обоих продуктах высокое количество сахарозы, уточнила она.

«Разные виды сахара — рафинированный, тростниковый, в виде сиропов (кленового, из топинамбура и т.п.) — в итоге все равно превращаются в обычную глюкозу», — объяснила Садовская, добавив, что сахар в любом случае остается сахаром со всеми присущими ему свойствами.

Как появился сахар в кубиках: видео

Доктор рекомендует отказаться от употребления сахара, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную железу. Также, по ее словам, исключение его из рациона позволит избежать набора жировой массы. А в долгосрочной перспективе снижается риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, патологии суставов, некоторых видов рака и других проблем, резюмировала специалист.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала безопасное количество сахара в день.

Новости,Видео,Виктория Садовская,
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