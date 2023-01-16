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26 минут назад

Диетолог рассказала, какие продукты вредны при ОРВИ

РИА "ФедералПресс"иещё 1

При ОРВИ и наличии высокой температуры не стоит добавлять в пищу острые и пряные продукты, включая имбирь и куркуму. Они хоть и известны как противовоспалители, но при заболевании могут только ухудшить состояние человека. Об этом предупредила главный диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова.

Диетолог рассказала, какие продукты вредны при ОРВИ
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В случае развития респираторной болезни, выраженного воспаления, а тем более температуры употреблять острую и пряную пищу и напитки не рекомендуется», – сказала врач в разговоре с РИА Новости.

Потребление имбиря и куркумы может привести к еще большему увеличению температурных показателей, травмированию капилляров и ухудшению состояния больного.

Но и здоровым людям стоит придерживаться небольшого количества этих продуктов в ежедневном рационе, отметила Стародубова. Имбирь не должен превышать 10-12 граммов в свежем виде и 1-1,5 граммов в сухом в сутки.

В умеренной дозировке имбирь является профилактическим средством. Он согревает организм и обладает бактерицидными свойствами. Также в свежем корне есть витамины А и С – мощные природные антиоксиданты.

Куркума укрепляет иммунитет, нормализует метаболизм, снижает риск развития онкологии. Но эту специю тоже необходимо потреблять умеренно – около двух граммов в день.

Новости,Антонина Стародубова,
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