Нарколог развеяла популярные мифы о пользе спиртного

По словам директора Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России, д. м. н., профессора Татьяны Клименко, употребляющий спиртные напитки часто обманывает себя, оправдывая свое пагубное пристрастие популярными мифами. Например, заблуждение, что злоупотребляющий спиртным может перестать пить в любой момент, когда пожелает. По словам нарколога, избавиться от пагубной привычки можно, но только при помощи специалистов.

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Еще одно популярное заблуждение, что спиртное помогает очистить сосуды и избавит от болей в серце. На самом деле, при злоупотреблении алкоголем наблюдается повышенное давление, а также нарушение регуляции сосудистого тонуса, рассказала врач. Кроме того, спиртное расстраивает сердечный ритм.

Улучшить аппетит с помощью спиртного также не получится. Спиртное действительно усиливает чувство голода, но только из-за того, что притупляет чувство насыщения. Поэтому вместо повышения аппетита человек получит повышенную нагрузку на печень и поджелудочную.

Также люди ошибаются, когда говорят, что спиртное согревает. Ощущение тепла после выпитого алкоголя обманчиво, утверждает специалист. Более того, после кратковременного повышения температуры тела она начинает снижаться и может привести к простуде.