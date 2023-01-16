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33 минуты назад

Ученые заявили, что кофе облегчает тяжесть заболеваний печени

runews24.ru

Ученые продолжают спорить о пользе и вреде кофе для человека. Так, по заявлению исследователей Университета Коимбры, кофе не только безвреден, но и приносит пользу людям с неалкогольной жировой болезнью печени.

Ученые заявили, что кофе облегчает тяжесть заболеваний печени
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как говорится в материале, опубликованном в Ferra, такой эффект достигается за счет полифенолов и других компонентов напитка.

Исследование специалистов показало, что участники, которые пили больше кофе, имеют более здоровую печень, а также у них реже диагностируют фиброз печени.

По мнению ученых, кофеин, содержащийся в кофе кофеин уменьшает окислительный стресс в печени, благодаря чему, люди с ожирением и диабетом второго типа чувствовали себя лучше, чем те, кто также страдал этими недугами, но пил декофеинизированный напиток.

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