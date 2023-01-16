На патологию щитовидной железы может указывать голод

Врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента РФ Полина Ермолова рассказала в интервью программе «Доктор 24» о том, в каких случаях человек может испытывать постоянное чувство голода, даже после приёма пищи.

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Одна из причин – растянутый желудок, объём которого при неправильном питании может достигнуть трёх-четырёх литров. Ермолова пояснила, что желудок имеет объём около 500 миллилитров. Но это эластичный орган и когда в него попадает еда, он растягивается. Переедания ведут к том, что стенки желудка растягиваются неравномерно и человек не насыщается. Желудок нужно вернуть в прежний объём, а для этого есть маленькими порциями, но часто – пять-шесть раз в день.

Ещё одна из причин постоянного чувства голода – это сбой в работе щитовидной железы. Во время гипертиреоза в железе чрезмерно увеличивается выработка гормонов тироксина и трийодтиронина.

«Это заболевание имеет и другие симптомы, помимо зверского аппетита: слабость, выпадение волос, раздражительность. Если вы заметили за собой такие симптомы, необходимо обратиться к эндокринологу», - отметила врач.

На непроходящее чувство голода могут влиять гельминтоз или паразитоз. Это и аскаридоз, и печёночный сосальщик, и эхинококкоз. Заразиться можно при употреблении плохо прожаренной рыбы и мяса.