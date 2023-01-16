Как понять, что случился разрыв мышц

Кажется, будто разрыв мышц — это не так страшно, как перелом, ведь мягкие ткани срастаются легче. Но на самом деле всё совсем не так, они могут срастись неверно и оставить человека с пожизненной проблемой — некоторые движения он просто не сможет делать, а некоторые — только с большим трудом. Травматолог Павел Перетолчин объяснил, как понять, что боль в теле — не просто ушиб и нужно срочно к врачу.

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В Москве продлили жёлтый уровень опасности из-за гололёда, да и другие города от неё не отстают, заставляя россиян выделывать па и коленца по дороге домой, на работу или учёбу. Растянуться на льду сейчас — проще простого, и дело может закончиться не только ушибом или переломом. Их россияне хотя бы могут определять. А вот с разрывом мышц дела обстоят куда сложнее.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин, разрыв всегда сопровождается острой болью. После этого часто наступают судороги, которые не сразу утихают. Если при травме кожа не повредилась, то из-за внутреннего кровотечения начинается обширная гематома, правда, она может показаться не сразу. Зато отёк появится быстро.

Если подвигать травмированной рукой или ногой, и некоторые движения могут даваться, но с болью — значит, пучок мышц надорвался, но не совсем. А вот если определённые движения совсем никак не получается сделать — скорее всего, пучок разорвался полностью.