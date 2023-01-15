Выяснилось, сколько сохраняются симптомы затяжного ковида

В исследовательском институте KI выяснили, что большая часть длительных симптомов пропадает в течение года после легкой инфекции COVID-19. О длительном течении коронавируса говорят, когда сохраняются старые симптомы или или появляются новые более чем через четыре недели после заражения. Соответствующая статья появилась в The BMJ.

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Исследователи использовали электронные записи израильской организации здравоохранения. Там содержались данные почти двух миллионов человек, которых протестировали на COVID-19 в период с 1 марта 2020 года по 1 октября 2021 года. Ученые рассматривали только случаи легких инфекций, а также учли такие факторы как факторы: употребление алкоголя, курение, социально-экономические характеристики и наличие хронических заболеваний.

После инфекции пациенты не чувствовали запахи и вкусы, плохо концентрировались, с трудом дышали, кашляли, испытывали слабость. У них могли быть стрептококковый тонзиллит и головокружение, а также выпадали волосы, чувствовалась боль в груди и мышцах. Результаты были схожими для мужчин и женщин и для вариантов альфа и дельта.

У привитых людей, которые заразились коронавирусом, реже возникали проблемы с дыханием по сравнению с невакцинированными инфицированными пациентами. Риски других симптомов долгого коронавируса были сопоставимы в группах привитых и непривитых.

Из этого следует, что абсолютное большинство пациентов с долгим течением коронавируса после легкой инфекции не страдают серьезными или хроническими длительными заболеваниями.