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1 час назад

Врачи в Омске удалили 15-килограммовую доброкачественную опухоль у женщины

Газета.Ruиещё 1

В Омске онкогинекологи удалили 44-летней женщине опухоль весом 15 кг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Омской области.

В Омске удалили 15-килограммовую опухоль у женщины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несколько лет назад у женщины при прохождении медкомиссии обнаружили миому матки. Опухоль была доброкачественной, но врачи посоветовали сделать операцию. По словам пациентки, она не сразу на это решилась, так как опухоль не прогрессировала и не беспокоила женщину несколько лет. Изменения начались в 2019 году. После стрессовой ситуации новообразование начало расти, женщине пришлось оперироваться.

Из-за размеров опухоли у врачей были основания думать, что это саркома.

Заведующий гинекологическим отделением Клинического онкологического диспансера Андрей Доронин назвал этот случай «уникальным», так как, по его словам, образования гигантских размеров обычно вырастают в яичниках.

«Миому таких размеров я в своей карьере видел всего один раз, это — второй. Она заняла всю брюшную полость, оттесняя весь органокомплекс кверху, росла частично в забрюшинном пространстве, лежала на аорте, на полой вене, были задействованы почечные артерии и вены», — сказал он.

Доронин отметил, что, несмотря все нюансы, операция прошла успешно.

«Вес опухоли составил 15 кг», — добавил он.

Сообщается, что пациентка через несколько дней после хирургического вмешательства стала чувствовать себя намного лучше.

Новости,Андрей Доронин,
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