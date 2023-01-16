В Омске удалили 15-килограммовую опухоль у женщины

В Омске онкогинекологи удалили 44-летней женщине опухоль весом 15 кг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Омской области.

Несколько лет назад у женщины при прохождении медкомиссии обнаружили миому матки. Опухоль была доброкачественной, но врачи посоветовали сделать операцию. По словам пациентки, она не сразу на это решилась, так как опухоль не прогрессировала и не беспокоила женщину несколько лет. Изменения начались в 2019 году. После стрессовой ситуации новообразование начало расти, женщине пришлось оперироваться.

Из-за размеров опухоли у врачей были основания думать, что это саркома.

Заведующий гинекологическим отделением Клинического онкологического диспансера Андрей Доронин назвал этот случай «уникальным», так как, по его словам, образования гигантских размеров обычно вырастают в яичниках.

«Миому таких размеров я в своей карьере видел всего один раз, это — второй. Она заняла всю брюшную полость, оттесняя весь органокомплекс кверху, росла частично в забрюшинном пространстве, лежала на аорте, на полой вене, были задействованы почечные артерии и вены», — сказал он.

Доронин отметил, что, несмотря все нюансы, операция прошла успешно.

«Вес опухоли составил 15 кг», — добавил он.