Кардиолог назвала лучшие крупы для здоровья сердца

Кардиолог, диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко перечислила лучшие крупы для здоровья сердца.

По словам врача, самые полезные для сердца крупы — нешлифованные в оболочке. В них сохраняется максимум клетчатки, которая помогает усвоить питательные вещества. Также она играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Павличенко, во время обработки зерна из него удаляются самые полезные вещества. Остается лишь эндосперм, который практически не полезен.

Вместе с тем, главным источником витаминов в крупах является оболочка семян. В ней содержатся витамины группы В, железо, медь, цинк, магний и антиоксиданты. Если употреблять такое зерно, то это может снизить уровень общего холестерина, «плохого» холестерина, триглицеридов и инсулина, пишет «Газета.Ru».