Врач объяснила, какие люди реже страдают деменцией

По словам медиков, социальная жизнь человека тоже может играть роль в развитии заболевания.
Как только человек выходит на пенсию и начинает терять друзей, то его социальная жизнь становится менее яркой, пишет МедикФорум.
По словам Алехиной, социально изолированные пожилые люди имеют на 27% более высокий риск развития слабоумия.
Вместе с тем, технология может быть эффективным вмешательством, которое может снизить этот «существенный» риск.
По словам врача, исследователи не нашли прямой связи между деменцией и социальной изоляцией. Однако, по мнению доктора, социальные связи имеют значение для когнитивного здоровья человека. Поэтому поправить здоровье пожилых людей можно без использования лекарств.
Участникам исследования было 65 лет и старше. Во время интервью выяснилось, что 23% испытуемых были социально изолированы и не проявляли признаков заболевания мозга. А вот у 21% к концу исследования врачи установили деменцию.
«Одно из возможных объяснений заключается в том, что меньше возможностей для общения с другими людьми также снижает когнитивную активность, что может способствовать повышению риска развития деменции», - заключила врач.