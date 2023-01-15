Врач объяснила, какие люди реже страдают деменцией

По словам медиков, социальная жизнь человека тоже может играть роль в развитии заболевания.

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Как только человек выходит на пенсию и начинает терять друзей, то его социальная жизнь становится менее яркой, пишет МедикФорум.

По словам Алехиной, социально изолированные пожилые люди имеют на 27% более высокий риск развития слабоумия.

Вместе с тем, технология может быть эффективным вмешательством, которое может снизить этот «существенный» риск.

По словам врача, исследователи не нашли прямой связи между деменцией и социальной изоляцией. Однако, по мнению доктора, социальные связи имеют значение для когнитивного здоровья человека. Поэтому поправить здоровье пожилых людей можно без использования лекарств.

Участникам исследования было 65 лет и старше. Во время интервью выяснилось, что 23% испытуемых были социально изолированы и не проявляли признаков заболевания мозга. А вот у 21% к концу исследования врачи установили деменцию.