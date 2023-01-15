Врач назвал привычку, ведущую к внезапной смерти

Одна из самых частых причин внезапной смерти — проблемы с сердцем. И эти проблемы могут появиться из-за вредной привычки пить много спиртного по выходным.

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Человеку может казаться, что раз он не пьёт в будни, то значит не злоупотребляет. На самом деле «выходное пьянство» тоже считается одной из форм алкоголизма, рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Алкоголь доводит людей до кардиомиопатии. При этом недуге сердце сильно разрастается и начинает хуже прокачивать кровь по телу. У больного появляются одышка, отёки, развивается сердечная недостаточность. Из-за таких изменений часто наступает внезапная смерть, пояснил Бойцов «Аргументам и фактам».

Много пить по выходным особенно опасно тем, у кого уже есть ишемическая болезнь сердца, нарушения сердечного ритма или сердечная недостаточность. По словам врача, у пьющих людей в крови и нервной системе присутствует ацетальдегид — один из продуктов распада спиртного. Он тоже провоцирует внезапную смерть через развитие сердечных аритмий.