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45 минут назад

Кардиолог назвал распространённую привычку, которая ведёт к внезапной смерти

Секрет Фирмы

Одна из самых частых причин внезапной смерти — проблемы с сердцем. И эти проблемы могут появиться из-за вредной привычки пить много спиртного по выходным.

Врач назвал привычку, ведущую к внезапной смерти
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Человеку может казаться, что раз он не пьёт в будни, то значит не злоупотребляет. На самом деле «выходное пьянство» тоже считается одной из форм алкоголизма, рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Алкоголь доводит людей до кардиомиопатии. При этом недуге сердце сильно разрастается и начинает хуже прокачивать кровь по телу. У больного появляются одышка, отёки, развивается сердечная недостаточность. Из-за таких изменений часто наступает внезапная смерть, пояснил Бойцов «Аргументам и фактам».

Много пить по выходным особенно опасно тем, у кого уже есть ишемическая болезнь сердца, нарушения сердечного ритма или сердечная недостаточность. По словам врача, у пьющих людей в крови и нервной системе присутствует ацетальдегид — один из продуктов распада спиртного. Он тоже провоцирует внезапную смерть через развитие сердечных аритмий.

Кардиолог предупредил и о риске появления так называемой мерцательной аритмии. Коварность этого недуга в том, что человек может его долго не замечать. Если заболевание прогрессирует, любитель выпить станет хуже переносить физические нагрузки. Закончится всё сердечной недостаточностью. Ранее кардиолог Иван Ефремкин рассказал, как определить болезни сердца по внешности. Спойлер: нужно присмотреться к коже.

Новости,Сергей Бойцов,Минздрав РФ,
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