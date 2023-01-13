Удобно, но опасно. Россиянам рассказали, как солярий вызывает зависимость

Быть загорелым посреди заснеженной Москвы, конечно, круто — тем более если за загаром не нужно ехать куда-то дальше ближайшего солярия. Однако не стоит забывать и о том, что такая процедура крайне нежелательна для здоровья: как и увлечение солнечными ваннами, солярий повышает риск развития меланомы. Впрочем, это далеко не весь негатив.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как рассказала врач-дерматовенеролог НМИЦ онкологии им. Петрова Екатерина Карима, у некоторых людей может даже развиться психологическая зависимость от загара. Бронзовый загар всегда немного стройнит: тело кажется более подтянутым и здоровым. Именно поэтому наши соотечественники за неимением поблизости солнечных пляжей пользуются услугами соляриев. Но за внешней красотой скрываются и угрозы для нашего здоровья. По словам врача, у заядлых поклонников солярия есть риск развития танорексии — психологической зависимости от загара.

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«Чаще всего танорексией страдают подростки в возрасте от 12 до 16 лет, особенно девочки, в странах, где мало солнца. Считается, что, если человек два раза в неделю посещает солярий по 10 минут и не может от этого отказаться, это уже танорексия. Недаром во многих странах посещать солярий детям до 18 лет строго запрещено», — рассказала Екатерина Карима.

Важно помнить и о меланоме — самом агрессивном виде рака кожи. Специалисты из США вычислили, что у молодых белокожих людей до 35 лет регулярное посещение солярия увеличивает риск появления меланомы на 75%. Их российские коллеги отметили, что у нас ситуация примерно такая же. Кроме меланомы, поклонникам круглогодичного загара грозит и плоскоклеточный рак кожи.

Европейские учёные рассказали, что если посетитель солярия в возрасте 20–35 лет загорает по 12 минут один раз в восемь дней, то его риск заболеть этим видом рака на 90% выше. Наконец, постоянным посетителям соляриев грозит рак груди. По данным некоторых исследований, особенно в зоне риска находятся женщины старше 40.

Дерматовенеролог отметила, что солярий может быть полезен только в одном случае — если это специальный медицинский солярий (который также называют физио- или фототерапией). Он нужен для лечения псориаза, атопического дерматита и других кожных заболеваний.

«Во всех других случаях посещение солярия несет в себе огромные риски для здоровья и наносит больше вреда, чем какой-то мифической пользы», — резюмировала Карима.