Хирург рассказала о стремлении мужчин к женственной внешности

Некоторые мужчины хотят иметь более женственное лицо, но при этом не желают кардинально менять внешность, рассказала пластический хирург Виктория Блинова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила особенности пластических операций у мужчин.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Мужчины, как и женщины, хотят выглядеть моложе и современнее. К счастью, канул в Лету стереотип, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, — рассказывает Блинова. — Тренд на ухоженность и эстетическую привлекательность берет свое. А романтический образ Чудовища, оттеняющего Красавицу, остался в прошлом».

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Пластический хирург обратила внимание на то, что в женской и мужской пластике используются общие приемы, однако в работе с мужчинами есть некоторые особенности. Блинова отметила, что в ней границы запросов мужчины размыты: одни хотят быть агрессивно брутальными, другие заинтересованы в элегантной феминизации. При этом пожелание многих пациентов-мужчин — отсутствие даже намека на пластику. Это подчеркивает стремление к натуралистичности, которая сохраняется последние несколько лет.

По словам собеседницы «Ленты.ру», хотя мужское лицо отличается от женского по многим показателям, большинство видов операций, приемов коррекции недостатков и возрастных изменений для мужчин и для женщин остаются общими.

Блинова отметила, что пластические операции проводят не только в эстетических целях. Например, с помощью ринопластики можно не только скорректировать кривизну или устранить горбинку на носу, но и восстановить дыхание, а также визуально омолодить человека.

Считать единственным поводом для пластических операций возрастные изменения внешности также неверно, полагает Блинова. Так, например, эндоскопическая коррекция молодого лица поможет соответствовать современным бьюти-трендам, сохранив индивидуальность. Аналогичная операция после 40 лет радикальным образом омолаживает лицо, позволив скинуть 15-20 лет.